Magasins pillés, poubelles incendiées : nouvelle soirée de violence à Grenoble

Nouvelle nuit de violence à Grenoble. Après les incidents de jeudi soir, notamment l'incendie d'une poste dans le quartier Teisseire et de la salle de spectacle de La Source à Fontaine, la nuit de vendredi à samedi a encore été marquée par des incendies et des affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes.

Des magasins pillés, et des rondes d'hélicoptère

Les premiers incidents ont éclaté avant même que la nuit ne tombe sur la capitale des Alpes. Avant 21h, des poubelles étaient déjà incendiées, sur le boulevard Gambetta. Les émeutiers ont arpenté le centre ville grenoblois s'attaquant à plusieurs commerces. Des magasins de vêtements et de chaussures prisés ont été pillés, avec des scènes incroyables de jeunes contemplant leur butin à des arrêts de bus alors que quelques rues plus loin les forces de l'ordre faisaient usage de gaz lacrymogène. À 23h, un hélicoptère équipé d'un puissant projecteur tournait dans les airs, au dessus du centre-ville.