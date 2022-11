Magistrats, avocats, greffiers mobilisés à Grenoble pour alerter sur le manque de moyens de la justice

Un an après, rien n'a changé. C'est l'alerte relayée par les magistrats ce mardi 22 novembre lors d'une journée de mobilisation nationale lancée par l'Union syndicale des magistrats (USM) et le Syndicat de la magistrature (SM). En novembre dernier, 3 000 magistrats et une centaine de greffiers ont publié une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le manque de moyens et la charge de travail dans les tribunaux en France suite au suicide d'une jeune magistrate en août 2021.

ⓘ Publicité

L'appel a été suivi par le personnel du tribunal judiciaire de Grenoble. Environ une soixantaine de personnes - magistrats, avocats, greffiers ou encore assistants de justice - se sont réunis devant la salle des assises de Grenoble. En signe de protestation, l'ensemble des audiences du jour et les dossiers non-urgents ont été renvoyés. "Nous demandons plus de personnels, des moyens matériels supplémentaires et surtout une reconnaissance de nos difficultés", énumère Laurent Desgouis, vice-président placé à la cour d'appel de Grenoble et membre du conseil national du syndicat de la magistrature.

Une charge de travail trop importante

Leurs demandes ont été en partie entendues. Début novembre, le ministre de la justice, Éric Dupont-Moretti a annoncé un budget pour la justice en hausse de 8% pour l'année 2023 et plus de 2.000 recrutements. Malgré cela, les magistrats dénoncent des conditions de travail dégradées. "Aujourd'hui on est sur des délais de traitement des dossiers tellement longs que ça n'a plus de sens, ni pour les justiciables, ni pour nous qui rendons la justice", détaille Elsa Weil, vice-présidente au tribunal de Grenoble et déléguée régionale de l'Union syndicale des magistrats. Elle évoque même un "désespoir" chez certains de ses collègues qui croulent sous les dossiers et ne s'en sortent pas.

"La dégradation de la qualité de travail entraine des risques forts dans l'exercice de nos fonctions" - Laurent Desgouis, vice-président placé à la cour d'appel de Grenoble et membre du conseil national du syndicat de la magistrature

Le problème ce n'est pas seulement les délais allongés, c'est aussi l'état de santé physique et mentale des magistrats. "La dégradation de la qualité de travail entraine des risques forts dans l'exercice de nos fonctions. La maladie, la mort, la dépression et de manière plus générale, le découragement sauf qu'on ne fait pas ce métier pour être découragé, c'est un métier de service", martèle Laurent Desgouis.

Les autres professions de la justice concernées

Parmi la soixantaine de personnes rassemblées ce mardi 22 novembre, des avocats, des greffiers ou encore des assistants de justice ont aussi pris la parole. "Tous les métiers de la justice sont concernés", insiste Laurent Desgouis. Les assistants et assistantes de justice travaillent par exemple deux jours par semaine, souvent en parallèle de leurs études et en étroite collaboration avec les magistrats.

"Nous aidons au maximum pour les aider à se décharger de leur masse de travail mais le plus inquiétant c'est de voir l'inquiétude de tout le service sur l'avenir car nous, nous allons partir à un moment et pendant la période avant qu'on soit remplacé, ils risquent d'être encore plus débordés", raconte Johanna Serve, assistante de justice au pôle famille du tribunal judiciaire de Grenoble. La jeune femme a passé cette année le concours de l'École nationale de la magistrature (ENM), elle attend ses résultats en espérant que les choses changent et qu'elle pourra avoir de meilleures conditions de travail.