Magistrats, avocats, greffiers mobilisés à Montpellier pour réclamer davantage de moyens

Près de 200 avocats, magistrats et greffiers se sont rassemblés ce mercredi 15 décembre sur les marches de la cour d'appel de Montpellier (Hérault). Tous dénoncent un manque de moyens et réclament de meilleurs conditions de travail. Témoignages.

Mobilisation des avocats, magistrats et greffiers devant la cour d'appel de Montpellier, le 15 décembre 2021

On peut parler d'une forte mobilisation des magistrats, avocats et greffiers ce mercredi devant la cour d'appel de Montpellier. Ils étaient près de 200, tous en robe, pour dénoncer le manque de moyens. Ils n'hésitent pas à parler de "clochardisation" de la justice en France et interpellent le Garde des Sceaux. Un mouvement de colère nationale assez inédit avec comme point de départ le suicide d'une jeune magistrate fin août dans le Nord.

Abdessamad Errabih est juge au tribunal correctionnel de Montpellier. Présent au rassemblement ce mercredi, il raconte son quotidien : "la semaine dernière j'ai eu trois audiences. Pour préparer celle de lundi je suis venu travailler dimanche sans être payé, mardi pour celle de mercredi. Et celle de jeudi, comment je l'a prépare ? À quelle moment je rédige les jugements ?" Le magistrat dénonce aussi le manque "cruel" de moyens matériels avec des ordinateurs lents, des salles non équipées pour projeter des vidéoslors des audiences.

"Quand on me demande de projeter une vidéo, une fois sur deux à l'audience je dis que nous n'avons pas les moyens de la faire. J'ai honte" - Abdessamad Errabih

L'avis d'un jeune magistrat

La situation est aussi délicate pour les jeunes magistrats. C'est le cas d'Aurélien Vitrac. À 26 ans, il est juge auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier depuis un peu moins de deux ans. Loin d'être totalement démoralisé, il constate un immense décalage entre sa formation et son travail de tous les jours. "Nous donnons beaucoup de notre temps personnel, moi par exemple les week-end où je n'ai pas travaillé se comptent sur les doigts d'une main. Je ne me suis pas engagé dans ce métier par hasard mais parce que j'ai le souhait de pacifier la société, d'appliquer les règles de droit. Au final, on se rend compte que nous sommes obligés de produire un travail médiocre".

"La grande souffrance éthique, c'est d'avoir le sentiment de ne pas bien rendre la justice" - Aurélien Vitrac

Parfois juge au civil, Aurélien Vitrac évoque des délais rallongés pour fixer une audience faute de moyens pour les questions de divorce par exemple. "Soit nous jugeons moins bien, soit nous jugeons correctement mais sans pouvoir prendre tous les dossiers prévus à l'audience et donc de nouveau faire attendre les gens", détaille le juge.

"Pour le moment ce sont uniquement des promesses"

Il y avait de nombreux avocats dans le rassemblement au pied de la cour d'appel de Montpellier. Mikaël D'Alimente exerce depuis 10 ans et fréquence quasi quotidiennement le tribunal correctionnel. "Ce matin, il y avait 18 dossiers à juger en cinq heures de temps. C'est impossible à tenir", raconte l'avocat. Mikaël D'Alimente ne voit "aucune amélioration" depuis les annonces du gouvernement sur la hausse du budget ou encore les Etats généraux de la justice.

"Ils sont déconnectés des juridictions et de ce qui se passe sur le terrain" - Mikaël D'Alimenté

"Oui Eric Dupont-Moretti est un ancien avocat, brillant même. Je constate simplement que lorsque l'on devient ministre malheureusement on oublie très vite ce que l'on a constaté au quotidien."