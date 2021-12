Magistrats et greffiers en grève partout en France ce mercredi aux côtés des avocats pour réclamer des moyens

Une mobilisation à l'appel de 17 organisations dont les deux principaux syndicats de magistrats Cette mobilisation sans précédent intervient trois semaines après une tribune qui proclamait: "Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre et comptabilise tout".

La tribune avait été signée par 7.550 professionnels, dont 5.476 magistrats et 1.583 fonctionnaires de greffe. Des rassemblements se sont déroulés la mi-journée devant la plupart des cours d'appel et devant certains tribunaux. Cela a été le cas devant la cité judiciaire d'Avignon où une trentaine de magistrats et greffiers se sont rassemblés en présence du bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Avignon.

Magistrats et fonctionnaires de la justice déplorent un contexte qui peut conduire au suicide

Le mouvement a pris de l’ampleur après le suicide d’une magistrate de 29 ans au mois d'août dans le Pas de Calais en août dernier pour aboutir le 23 Novembre à la tribune publiée dans le journal Le Monde.

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a tenté de calmer cette grogne qualifiée de sans précédent au moment où les États Généraux de la justice ont été lancés depuis la mi-octobre par le gouvernement.

Il a notamment annoncé lundi l'augmentation du nombre de places au concours de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que la pérennisation de quelque 1.400 postes créés dans le cadre de la justice de proximité. La commission indépendante qui mène les États Généraux de la justice doit remettre des propositions de réformes d'ici à février 2022.