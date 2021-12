Magland : un skieur passe 6 heures dans la neige et le froid

Un skieur de 42 ans a passé six heures dans la neige dans la nuit de dimanche à lundi après avoir chuté et perdu un ski. L'hélicoptère n'a pas pu décoller à cause du mauvais temps, les secouristes sont partis le rejoindre à pied.

Un skieur de 42 ans a passé six heures dans la neige dans la nuit de dimanche à lundi à Magland (Haute-Savoie). Ce randonneur a chuté et perdu un ski dans l'après-midi sous la pointe d'Areu à 2.000m d'altitude. Il a appelé les secours vers 16h30 mais impossible de faire décoller l'hélicoptère en raison du mauvais temps, c'est donc une caravane terrestre qui est partie à sa rencontre à la nuit tombée. Les secouristes l'ont retrouvé vers 22h30. Ils avaient pris des skis pour que le naufragé puisse redescendre avec eux. Cet homme a tout de même été hospitalisé à Sallanches car il souffre de plaies et d'un début de refroidissement aux mains et aux pieds.