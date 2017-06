VIDÉO - Couple de policiers tués à Magnanville : un an après, hommages et minute de silence dans les Yvelines

Un an après l'assassinat du couple de policiers, Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, à Magnanville, les hommages en leur mémoire se sont tenus dans les Yvelines ce mardi. Le crime perpétré par un terroriste avait fortement marqué les policiers du département.

"La douleur d'avoir perdu deux des nôtres est encore vive et ne s'effacera jamais". Les mots du préfet des Yvelines au commissariat de Versailles en hommage aux policiers assassinés il y a maintenant 1 an, avant de lancer une minute de silence.

Le 13 juin 2016, Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, du commissariat des Mureaux et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, de celui voisin de Mantes-la-Jolie, étaient assassinés à coups de couteau à leur domicile par un homme de 25 ans, Larossi Abballa. Un crime perpétré sous les yeux de leur enfant de 3 ans et demi.

Une minute de silence dans trois commissariats du département

D'autres minutes de silence ont été observées dans les commissariats respectifs des deux victimes, où le ministre de l'intérieur Gérard Collomb était attendu dans l'après-midi. Hommage également à Pézenas, dans l'Hérault, la ville d'origine de Jean-Baptiste Salvaing, où une plaque commémorative a été inaugurée.

Cérémonie d'hommage à la mémoire du couple de policiers assassinés il y a un an à Magnanville #AFP pic.twitter.com/8uAkyg4p1I — Agence France-Presse (@afpfr) June 13, 2017

A Magnanville, lieu de résidence du couple, pas de minute de silence mais un registre ouvert en mairie, destiné à recueillir les soutiens des habitants aux familles des victimes. "Nous avons décidé de proposer un recueillement silencieux et intime" et non un "rassemblement", explique le maire Michel Lebouc, les habitants ayant "fait part de leur souhait d'apaisement".