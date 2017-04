Magny-Danigon : Un homme avoue avoir tué à la hache le septuagénaire retrouvé le soir de Noël

Un homme de 31 ans est mis en examen pour assassinat un peu plus de 3 mois après le meurtre d'un septuagénaire à Magny-Danigon près de Ronchamp en Haute-Saône. La victime avait été retrouvée chez elle le soir de Noël. Le suspect a avoué l'avoir tuée à coups de hache.

Plus de 3 mois après le meurtre de Magny-Danigon, un suspect a fini par avouer. L'affaire remonte au 24 décembre dernier. Un homme de 70 ans avait été retrouvé mort chez lui dans ce petit village de Haute-Saône près de Ronchamp. Il avait succombé à des coups violents à la tête.

Un parent de la victime par alliance

Après plus de 3 mois d'enquête, les gendarmes ont fini par interpeller ce mardi à Belfort un homme de 31 ans. Placé en garde à vue, il a fini par avouer avoir tué à coups de hache le septuagénaire , qui l'hébergeait à l'époque. Il dit être un parent de la victime par alliance. Il se dit carreleur mais ne travaille pas. Originaire du Maroc, il affirme être en France depuis un an. Trois mois avant le meurtre, le meurtrier présumé avait volé la carte bancaire de son logeur et avait retiré 3000 euros. L'hôte avait alors déposé une plainte et avait refusé de la retirer comme le lui demandait le trentenaire. C'est ce qui aurait provoqué le passage à l'acte.

Mis en examen pour assassinat

Le suspect a été retrouvé grâce à son téléphone portable qui émettait près de la maison lors du meurtre. Quatre autres hommes ont également été interpellés mardi à Belfort. Leurs portables émettaient aussi à côté de la maison. Mais ils ont été mis hors de cause et libérés après leur garde-à-vue.

Le meurtrier présumé lui est mis en examen pour assassinat et a été placé en détention. Originaire du Maroc, il n'a ni domicile fixe ni famille en France. Il vit chez des amis. Il ne peut donc pas porter de bracelet électronique selon le parquet, qui parle aussi d'un risque de fuite dans son pays d'origine, ce qui justifie sa détention.