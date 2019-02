Maïlys, 14 ans, a sauvé des flammes ses cousins et sa tante

Merdrignac, France

"Tout le monde m'en parle, me dit bravo", raconte Maïlys Thuillier âgée de 14 ans. "J'étais chez ma marraine, on se reposait parce que le soir on avait fêté un anniversaire, je suis descendue et j'ai vu qu'il y avait le feu", raconte la jeune fille. Il est près de 16h samedi dernier à Merdrignac. Maïlys court chercher ses deux petits cousins et sa cousine pour les sortir, puis retourne réveiller sa tante, avant l'arrivée des secours.

Applaudie par ses camarades au collège

Près d'une semaine après l'incendie, l'émotion est encore forte.

Heureusement qu'elle était là [car] on serait morts", souffle Gwenaëlle Hery, la tante de Maïlys.

"Je n'ai pas réfléchi, _c'est normal, c'est ma famille_", précise la jeune fille. "Les pompiers m'ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient une si jeune fille sauver sa famille".

Au collège, Maïlys a même été applaudie par ses camarades. "C'était gênant", dit-elle.