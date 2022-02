Main basse sur les tronçonneuses dans le Cognaçais et en Saintonge

Les tronçonneuses et autres "petits matériels électro-portatifs" pour le jardinage et les espaces verts suscitent en ce moment des convoitises dans le Cognaçais et en Saintonge. Les tentatives de vols sont nombreuses. Il y a eu trois cambriolages de chantiers d'insertion en seulement une semaine.

Les tronçonneuses et autres "petits matériels électro-portatifs" pour le jardinage et les espaces verts suscitent en ce moment bien des convoitises dans le Cognaçais et en Saintonge. Les tentatives de vols ou de cambriolages sont nombreuses depuis quelques semaines, et même des chantiers d'insertion spécialisés dans la viticulture et les espaces verts sont à leur tour victimes de cambriolages. Il y a eu trois cambriolages de chantiers d'insertion en seulement une semaine.

Reportage sur les voles dans les chantiers d'insertion du Cognaçais et de Saintonge Copier

Le chantier "Insert R" à Rouillac accueille une vingtaine de salariés éloignés de l'emploi, pour des travaux de viticulture, d'espaces verts, de peinture. C'est en début de semaine dernière que le site a été visité par des inconnus, qui sont partis avec du matériel. Le préjudice est estimé à 12 000 euros. Quelques jours auparavant, c'est le chantier de Richemont à Cherves près de Cognac qui était victime d'un cambriolage : porte fracturée, vol de cuivre, mais pas de matériel. En fin de semaine dernière, c'est l'association Saint-Fiacre à Saintes qui a été cambriolée. Tout le matériel neuf a disparu, pour un préjudice de 11 000 euros. Le Chantier Insert R de Rouillac lance un appel à la solidarité sur Hello Asso. https://www.helloasso.com/associations/insert-r/collectes/appel-aux-dons-suite-au-cambriolage-d-insert-r?fbclid=IwAR0I7ML7AAV3DRWUi35XQoLH7D2tAtwR41Gp1Ma8FUV-J46s6BCj4KR7a8A

Interview de Gaëlle GIAMATTEI, directrice d'"Insert R" à Rouillac Copier