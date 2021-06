Disparition de Delphine Jubillar : libération ou maintien en détention du mari ?

Voici un nouvel épisode dans l'affaire Jubillar. C'est ce mardi 28 juin 2021 que la justice statue sur l'appel du placement en détention de Cédric Jubillar. Le mari de la mère de famille de Cagnac-les-Mines portée disparue depuis la mi-décembre est incarcéré depuis le 18 juin dernier. Il est mis en examen pour meurtre aggravé.

Il est rare que la chambre de l'instruction décide de libérer une personne alors qu'elle est poursuivie pour un crime passible de la cour d'assises. Le corps de Delphine Jubillar n'a toujours pas été retrouvé.

Coupable idéal ?

Les avocats de Cédric Jubillar, maîtres Alexandre Martin, Emmanuelle Franck et Jean-Baptiste Alary, ont fait appel de l'ordonnance du placement en détention de Cédric Jubillar après la conférence de presse du procureur de la République du 18 juin. Une conférence de plus d'une heure retransmise sur les radios et les télévisions, qu'ils estiment proprement "scandaleuse" et entièrement à charge. Ils déplorent que Cédric Jubillar soit traité comme un coupable idéal : "Cette conférence de presse est scandaleuse car le procureur s'est attaché à présenter Jubillar comme un coupable alors qu'il est là pour rétablir la présomption d'innocence (...) et pas pour clouer au pilori un individu".

Selon les robes noires du barreau de Toulouse et d'Albi "le Parquet a failli aux règles juridiques et déontologiques en présentant Cédric Jubillar comme un coupable". En conséquence, les avocats ont fait appel de l'ordonnance du placement en détention et "espèrent (...) un débat équilibré er respectueux des droits devant la chambre de l'instruction".