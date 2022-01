Maintien en détention pour Alain Ferrand, le maire du Barcarès

Olivier Got

Les explications données par le maire du Barcarès n'ont visiblement pas convaincu le Juge des Libertés et de la Détention, puisque celui ci a décidé de révoquer ce vendredi 28 janvier le contrôle judiciaire d'Alain Ferrand, à la demande du juge d'instruction et du parquet. Information qui nous a été confirmée par son avocat maître Nguyen Phung. Conséquence de cette décision, Alain Ferrand est maintenu en détention provisoire au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes où il a été transféré.

Appel non-suspensif

Son avocat fera appel dés lundi auprès de la chambre d'instruction d'Aix en Provence pour demander l'annulation du mandat d'arrêt ainsi que celle du mandat de dépôt. La requête n'étant pas suspensive, Alain Ferrand va donc rester en prison en attendant que la Justice statue sur son appel, qui devrait être examiné dans un délai de quinze jours.

Mis en examen notamment pour "extorsion en bande organisée, concussion et complicité de destruction de preuves" dans le cadre d'une enquête sur des taxes illégales qui auraient été imposées à des gérants de campings du Barcarès, Alain Ferrand avait été interpellé puis écroué ce mardi 25 janvier pour non-respect de son contrôle judiciaire. En effet, l'élu a été régulièrement aperçu dans le département en dehors des mardi et vendredi entre 8h et 19h, seules journées où il était autorisé à se rendre dans les Pyrénées Orientales.

Il a donc été déféré ce vendredi devant un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, avant d'être présenté à un Juge des libertés, qui a donc décidé de la révocation de son contrôle judiciaire.

Si les appels déposés par l'avocat d'Alain Ferrand venaient à être rejetés, ce dernier devrait donc demeurer en prison pendant toute la durée de l'information judiciaire, qui pourrait se prolonger encore plusieurs mois et déboucher sur un éventuel procès.