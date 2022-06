Maintien en détention requis pour Cédric Jubillar

L'avocat général de la cour d'appel de Toulouse a requis une nouvelle fois ce 28 juin le maintien en détention de Cédric Jubillar, 34 ans, enfermé à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses depuis le 18 juin 2021. La cour rendra son arrêt lundi prochain, le 4 juillet.

En première instance, le juge des libertés et de la détention avait décidé de la prolongation pour six mois de la détention du trentenaire tarnais, mis en examen pour homicide. Les trois avocats de Cédric Jubillar utilisent depuis un an maintenant tous les outils possibles pour faire sortir leur client qui a toujours clamé son innocence dans la disparition de son épouse Delphine en décembre 2020.

Un "renforcement des indices" menant à la culpabilité de Cédric Jubillar selon l'avocat des enfants

Alexandre Martin, Emmanuelle Franck et Jean-Baptiste Alary répètent inlassablement que l'enquête est conduite "à charge" et qu'aucun élément tangible prouve à ce jour la culpabilité de Cédric Jubillar, malgré les recherches sophistiquées au domicile de la famille et dans les environs.

Laurent Boguet l'avocat des deux jeunes enfants du couple Jubillar, âgés maintenant de six ans et demi et trois ans, a fait part ce mardi selon l'AFP d'un "renforcement" de ces indices au fur et à mesure que l'enquête avance. Les recherches des gendarmes pour trouver le corps de Delphine Jubillar n'ont jamais cessé, avec cette semaine encore une nouvelle opération à proximité de Cagnac-les-Mines.