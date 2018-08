Corse, France

Nouvel épisode dans le climat délétère qui règne sur la commune de Centuri depuis des mois.

En mai dernier, déjà, une caméra de surveillance de la commune avait été détruite par un tir d'arme à feu, puis en septembre 2017, la villa du maire, David Brugioni, avait été la cible d'une douzaine d'impacts de chevrotine, un rassemblement de soutien avait alors été organisé.

Cette fois ce sont donc quatre caméras de vidéosurveillance, situées autour de la mairie, qui ont été prises pour cibles, détruites par des tirs d’arme à feu dans la nuit de mercredi à jeudi.

David Brugioni et sa famille lors du rassemblement de soutien organisé à Centuri © Radio France - Patrick Vinciguerra

David Brugioni a reçu le soutien de Femu a Corsica et du mouvement Core in Fronte, dont il est un militant, mais il ne cache plus son exaspération.

Un sentiment de crainte et de peur

« C’est notre quotidien, c’est notre manière de vivre depuis quatre ans ! Là il y a des tirs donc il y a une médiatisation et on dit c’est grave, mais à côté de ça, tous les jours on subit des attaques, des insultes, des dégradations. C’est pas faute d’avoir déposé maintes plaintes, les gendarmes sont montés à plusieurs reprises sur la commune, bientôt il faudra presque ouvrir une brigade ! Malheureusement les résultats on est toujours en train de les attendre et je ne vous cache pas qu’aujourd’hui on commence à être fatigués. Et au niveau de la population c’est encore plus compliqué car il y a un sentiment de crainte et de peur, ça monte crescendo, le prochain épisode ce sera quoi ? »

David Brugioni, "le prochain épisode ce sera quoi?" Copier

La mairie de Centuri a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour destruction de biens d'utilité publique par la gendarmerie de Brando.