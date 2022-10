Mairie de Menton : l'affaire de vol et destruction de documents classée sans suite

C'est sans doute la fin d'un triste feuilleton à Menton : le parquet de Nice classe sans suite la plainte pour vol et destruction de documents administratifs à la mairie mentonnaise. Les faits remontent à fin 2021 : le maire actuel, Yves Juhel, accuse l'entourage du maire précédent Jean-Claude Guibal, d' avoir détruit ces documents . L'élu racontait à l'époque à France Bleu Azur : "Quand je suis monté dans les bureaux, juste après mon élection, il n'y avait plus de dossiers dans les bureaux ; plus de piles de papiers sur les étagères du cabinet, du directeur général des services et dans mon bureau". Une situation qui l'alerte aussitôt. "J'ai tout de suite fait venir un huissier, poursuit-il. Et nous avons tout constaté." Le parquet estime manquer d'éléments caractérisés pour aller plus loin.

Pour Sandra Paire, "la justice a été instrumentalisée"

Pour l'ex-adjointe au précédent maire, Sandra Paire, mise en cause, c'est un soulagement teinté de regrets : "alors que la campagne électorale allait s’ouvrir, la justice a ainsi été instrumentalisée, la conduisant à placer en garde à vue la principale opposante en lice pour l’élection à la mairie de Menton ainsi que les proches collaborateurs de Jean-Claude Guibal, sur la base de déclarations mensongères aujourd’hui reconnues sans fondement", écrit-elle sur les réseaux sociaux. "Ces accusations calomnieuses ne sauraient rester impunies et je vais voir avec mon avocat toutes les suites judiciaires qui peuvent être envisagées", ajoute celle qui espérait succéder à Jean-Claude Guibal.