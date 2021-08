Paimpol : la mairie vandalisée

Dans la nuit de mardi à mercredi la mairie de Paimpol a été saccagée. Il n'y a pas eu de vol mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer : matériel informatique endommagé, dégradation des photocopieurs et des bornes pour passeports et cartes d'identité. Le ou les malfrats sont entrés par effraction vers 4h00 du matin. C'est la concierge présente sur place qui a donné l’alerte après avoir été réveillée par des fracas, elle est aujourd'hui "sous le choc". Les gendarmes se sont rendus sur place pour constater les dégâts. La mairie porte plainte et une enquête est ouverte.

Mairie exceptionnellement fermée

A la suite de ces dégradations, la mairie restera fermée ce mercredi. Tous les rendez-vous de la semaine sont reportés, la mairie contactera directement les personnes concernées. Le service état civil restera fermé jusqu'à la fin de la semaine.