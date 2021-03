"Mais comment peut-on louer des trucs pareils ?" : un marchand de sommeil condamné en Mayenne

"Mais comment peut-on louer des trucs pareils ?", la présidente du tribunal donne le ton d'entrée. Ces "trucs", ce sont des appartements qui présentent des défauts ahurissants, ça fuit de partout, de l'humidité, des moisissures, des fenêtres qui ne ferment pas, pas de toilettes, des installations électriques défectueuses, un gros risque d'intoxication au monoxyde de carbone, la présence de rats. Infect ! Dangereux ! Et indigne.

De la moisissure, de l'humidité, des fuites, des fils électriques qui pendent, des rats

Le retraité, qui fut un temps propriétaire de 3 immeubles en même temps, tente de se dédouaner. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des locataires qui dégradent eux-mêmes les locaux qu'ils occupent, une explication qui ne passe pas. Des arrêtés d'insalubrité tombent.

Plusieurs arrêtés d'insalubrité, des travaux de rénovation a minima

Les autorités sanitaires le considèrent comme un marchand de sommeil, le seul en Mayenne, et lui demandent de faire les travaux nécessaires. Il en fera une toute petite partie et et n'a jamais relogé ses locataires, des personnes fragiles, démunies. Il va même les menacer, les intimidant pour qu'ils n'entament aucune démarche contre lui.

Le seul marchand de sommeil recensé en Mayenne

Cet ancien agriculteur, dans le bocage mayennais, volubile pendant les débats, semble sonné quand la présidente prononce la sanction : 18 mois avec sursis. Sans doute juge-t-il cette peine indigne pour lui. Il fera appel.