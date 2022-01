Mais qui a volé des plaques d'égout à Trédias dans les Côtes d'Armor ?

Attention aux trous ! La gendarmerie des Côtes d'Armor lance un drôle d'appel à la prudence après des vols de plaques d'égout à Trédias, une petite commune située entre Saint-Brieuc et Rennes.

Mercredi dernier, le 30 janvier 2021, des habitants de Trédias, petite commune de 500 habitants située entre Saint-Brieuc et Rennes, rapportent au maire la mystérieuse disparition de deux plaques d'égout près du terrain de foot. Le lendemain, rebelote, une autre plaque est signalée manquante près du parking de la mairie. Bilan : trois trous d'une cinquantaine de centimètres de profondeur sur la route, Renaud Leberre le maire prend immédiatement l'affaire très au sérieux...

Imaginez la nuit, le passage d'un piéton, d'un vélo, d'une voiture, ça peut causer un très grave accident - s'inquiète le maire

Une plaque d'égout manquante près du terrain de foot de Trédias © Radio France - Johan Moison

"On ne peut pas laisser un tel acte impuni, j'ai décidé de porter plainte", poursuit Renaud Leberre.

Trois plaques d'égout volées, l'histoire peut paraître anecdotique mais la gendarmerie des Côtes d'Armor la juge suffisamment sérieuse pour lancer un appel à la prudence : "Attention aux trous !", prévient-elle sur son application Panneau-Pocket. _"_Est-ce des cas isolés ou le début d'un phénomène sur fond de trafic de métaux ?" s'interroge le lieutenant-colonnel Laurent Kerdoncuff. "Nous sommes vigilants."

En attendant d'en savoir plus, à Trédias des plots et des rubans rouge et blanc ont été installés autour des trous avant l'arrivée de nouvelles plaques...