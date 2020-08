Mais qui a volé Jack, le perroquet d'un restaurant au Fousseret ?

Les propriétaires de Jack sont démunis et tristes. Depuis le début du mois d'août, ce perroquet a disparu du restaurant Sabor Andaluz situé au Fousseret dans le Comminges.

Un avis de recherche a été placardé à l'entrée du restaurant et les propriétaires lancent des appels sur les réseaux sociaux. Ils expliquent, sur Facebook, que cette espèce - le Gris du Gabon - a un besoin vital de ses propriétaires : "L'intelligence d'un gris du Gabon est comparable à celle d'un enfant de 5 ans, vous imaginez qu'il se rend parfaitement compte de ce qui lui arrive. Cette race en plus n'a qu'un seul maître, que loin de lui il rentre en dépression, il s arrache les plumes et se laisse mourir".

Les propriétaires de Jack ont reçu des centaines de messages de soutien mais le perroquet reste introuvable. Si vous avez des informations, vous pouvez les contacter au : 06-62-14-34-78.