Niort, France

Des rues de Niort plongées dans le noir. Un problème d'éclairage public qui a commencé en fin de semaine dernière quartier Saint-Liguaire et qui s'est étendu durant le week-end un peu partout dans la ville. Il y avait encore des zones d'ombres ce lundi soir, le temps pour les services d'intervenir partout.

"Ce qui pouvait paraître comme une simple panne se révèle visiblement comme un acte de vandalisme bien organisé", explique Dominique Six, adjoint au maire de Niort chargé de la voirie. 78 des 350 armoires électriques de la ville ont en effet été mises hors tension.

"Pour une action de masse comme cela, il faut avoir un minimum de connaissances électriques", Dominique Six, adjoint au maire de Niort

Une action qui nécessite "un minimum de connaissances électriques et de connaissances des réseaux pour savoir où se situent les armoires et cela ne peut pas être le fait que d'une seule personne", ajoute Dominique Six. Des armoires électriques fermées. "Mais avec un certain nombre de clés on peut y avoir accès. Elles ne sont pas non plus hyper sécurisées parce que ce n'est pas de la haute ou de la moyenne tension", poursuit l'adjoint au maire.

Une plainte va être déposée par la mairie.