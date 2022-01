Maison d'arrêt de Pau : maton, pâté en croute et cocaïne

Un ancien surveillant de la maison d’arrêt de Pau a comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Pau. Il a été condamné à 3 mois de prison ferme pour des vols de denrées alimentaires, dans la prison, et l’usage, l’acquisition et la détention de drogues. Il a 55 ans. Il travaillait de nuit. Les enquêteurs pensaient tomber sur un plus gros poisson en réalité.

Pâté en croute et extasy

À vrai dire, la police pensait, au début de l’enquête que le surveillant faisait du trafic de drogues et de denrées alimentaires avec les détenus, dans la prison. En réalité, il ne faisait que se servir dans les cuisines de la maison d’arrêt. En ce qui concerne les drogues, c’était pour sa consommation personnelle, très personnelle même. Devant ses juges il explique qu’il est bisexuel, et qu’il participe régulièrement à des parties fines, durant lesquelles il prend tous les produit trouvés dans le sac à dos qu'il trimbale dans les couloirs de la prison, dans son vestiaire, dans son appartement et sa voiture : Viagra, aphrodisiaques, cocaïne, extasy, MDMA, cannabis entre autres. Même inventaire à la Prévert dans ce qu’il chaparde en cuisine : pâté en croute, cordon bleu, surimi, biscuits, crêpes, poisson, vinaigre blanc, olives, café, chocolat...

Pas de trafic avec les détenus

Ce qui intrigue les enquêteurs et la juge d'instruction, c’est qu’il est riche, pour un fonctionnaire de la pénitentiaire : plus de 25 000€ sur ses comptes courant, et un PEL à 60 000€. il y a aussi son patrimoine immobilier : un appartement à Paris et une maison à Salon de Provence. Mais ce sont ses économies. Et les enquêteurs ont beau le surveiller, éplucher ses communication et son activité bancaire. Il n’y a rien de suspect dans ses activités bancaires. Aujourd’hui, depuis son licenciement, il vit de ses économies et du RSA. La peine ferme prononcée ce lundi est couverte par le temps qu'il a déjà passé de l'autre côté des barreaux, en détention provisoire.