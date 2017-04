Maison d'arrêt de Villepinte : les surveillants bloquent les accès contre la surpopulation

Après ceux de Fleury-Mérogis, les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Villepinte appellent ce jeudi à une mobilisation. Ils se rassemblent dès 6 heures pour protester contre la surpopulation dans l'établissement. La directrice avait alerté il y a deux semaines sur cette situation.

Ce jeudi matin, le syndicat pénitentiaire des surveillants (SPS) et le syndicat SNP FO appelle a une "mobilisation générale" des gardiens de la prison de Villepinte, devant l'établissement. Ils protestent contre la surpopulation carcérale. Le taux d'occupation a atteint plus de 200% à Villepinte. La directrice de cette maison d'arrêt, Léa Poplin, a d'ailleurs écrit récemment aux présidents des tribunaux de la région pour leur annoncer que l'établissement était désormais dans "l’impossibilité physique d’accueillir plus de détenus". Selon les syndicats, la prison compte actuellement entre 1090 et 1095 détenus, pour 582 places.

Blocage de la prison et distribution de tracts

Ce jeudi, les surveillants de Villepinte prévoient un blocage de la prison jusqu'à 9 heures, avant de distribuer des tracts aux automobilistes, aux abords de l'A104 pour alerter sur leurs conditions de travail. Ils comptent aussi se rendre au tribunal de grande instance (TGI) de Bobigny pour se faire entendre auprès de la justice.

Ils demandent un "désengorgement immédiat des établissements de région parisienne", un "comblement des postes vacants", des "moyens matériels sécuritaires de pointe" et "l'instauration d'un seuil maximal d'accueil défini pour chaque établissement". Des revendications qui font écho à celles de leurs collègues de Fleury-Mérogis mobilisés depuis vendredi. L'administration pénitentiaire a annoncé ce mercredi le transfert de 350 détenus pour désengorger l'établissement.