Maison défoncée par un camion en Dordogne : la conductrice de la voiture est décédée

La conductrice de la voiture impliquée dans l'accident de Monbazillac en Dordogne mardi soir est décédée. La voiture était entrée en collision avec un camion qui avait fini sa course dans une maison. La sexagénaire avait était transportée par hélicoptère au CHU de Bordeaux.

La famille a contacté ce jeudi matin la gendarmerie: la conductrice de la voiture impliquée dans un accident avec un camion mardi soir à Monbazillac en Dordogne est décédée. Elle avait été transportée par hélicoptère dans un état très grave au CHU de Bordeaux. Son pronostic vital était engagé. Il s'agit d'une habitante de Bergerac âgée de 60 ans.

Le camion s'est encastré dans une maison en bord de route

Mardi soir vers 21h50, une collision entre une voiture et un camion frigorifique s'est produite sur la RD 933 à Monbazillac. Le camion a terminé sa course dans une maison située en bord de route juste à côté de la cave de Monbazillac. Il a fallu plus de trois heures pour extirper le routier de sa cabine. Les pompiers sont également intervenus pendant plusieurs heures pour consolider la maison.

Le chauffeur du camion hospitalisé à Bergerac

La personne qui se trouvait dans l'habitation n'a pas été blessée. Mais les occupants ont dû être relogés, leur habitation menaçant de s'effondrer. Le chauffeur du camion est un homme de 45 ans originaire des Landes. Plus légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Bergerac.