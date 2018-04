La foudre a touché dans la nuit de mardi à mercredi une maison de Mayac, près de Sorges. Le bâtiment a pris feu et il n'en reste rien. Une femme de 88 ans et son fils de 67 ans ont tout perdu. Ils demandent de l'aide.

Mayac, France

"J'habite dans cette maison depuis que je suis né quasiment", explique, le regard vague, Jean-Louis, 67 ans. Dans la nuit de mardi à mercredi, pendant les violents orages qui ont touché la Dordogne, la foudre touche le bâtiment situé à Mayac, près de Sorges.

"J'ai entendu un gros boum ! Ce sont les voisins qui ont frappé à la porte pour me dire que le toit prenait feu" - Jean-Louis, habitant de Mayac.

Vers 23h, ce mardi soir, Jean-Louis fait donc sortir en urgence sa maman de 88 ans de la maison. Ils sont tous les deux logés chez Marie, la sœur de Jean-Louis qui habite à quelques centaines de mètres de là.

Il ne reste plus rien dans cette maison de Mayac. © Radio France - Willy Moreau

"Ils n'ont plus rien, à part les murs. Tous les deux ont perdu leurs vêtements et ma mère n'a pas pu prendre son corset et ses appareils auditifs, remarque Marie. Les gens qui le souhaitent peuvent apporter des vêtements de taille 44."

L'octogénaire et son fils sont relogés chez de la famille. © Radio France - Willy Moreau

Kévin, l'arrière-petit-fils qui a passé toute son enfance dans la maison, a créé une cagnotte leetchi pour permettre à la famille d'acheter des vêtements et du matériels, le temps que les assurances fassent tous les diagnostiques. Pour donner, cliquer sur le lien suivant : don pour la famille de Mayac.