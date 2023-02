Maison squattée à Grenoble, son propriétaire voulait la vendre pour payer sa maison de retraite

Une famille iséroise est plongée depuis le 26 janvier dernier dans un profond désarroi. La maison de l'un de ses membres, Jacques, 77 ans, handicapé, qui vit en Ehpad depuis septembre dernier a été squattée par une famille roumaine de 9 personnes dont 5 enfants.

Vente de la maison pour payer l'Ehpad désormais impossible

D'après des témoins, c'est avec l'aide d'une association que les squatteurs ont pénétré dans le jardin puis investi cette villa de deux étages, qui était fermée et qui allait être vendue pour permettre à son propriétaire de payer la maison de retraite.

Roger Seyvet, 72 ans, le cousin de Jacques qui est son curateur, prévenu par une voisine, a donc déposé plainte au commissariat pour violation de domicile mais les forces de l'ordre appelées sur les lieux lui ont dit ne rien pouvoir faire. "Comme les squatteurs étaient là depuis plus de 48 heures, on ne peut pas les expulser." explique Roger Seyvet. "Pourtant, le jour où les squatteurs se sont installés, des voisins qui avaient vu leur manège ont appelé le 17, les pompiers, mais on leur a dit que comme ils n'étaient pas les propriétaires, on ne pouvait rien faire. Incompréhensible! Et moi, j'ai été prévenu trop tard."

Les squatteurs ont mis un cadenas sur le portail !

Une maison sans dessus dessous

Le jour où Roger Seyvet s'est rendu sur place, la police était là et a parlementé avec les squatteurs qui ont permis à Roger Seyvet de pénétrer dans la villa, où il ne reconnait plus rien. **"***Le monde à l'envers ! C'est eux qui pénètrent illégalement dans la maison et je dois leur demander l'autorisation pour rentrer !*" s'indigne le septuagénaire qui poursuit : "Quand je suis rentré, tout avait été chamboulé, les placards vidés, le frigo mis sur le balcon, tous les livres de mon cousin, sa passion, avaient disparu. Et alors que j'ai résilié les contrats d'eau et d'électricité, ils continuaient à se chauffer avec les radiateurs électriques ! Le courant ne leur a pas été coupé !"

Roger Seyvet venait de recevoir le feu vert du juge pour mettre en vente la maison. C'est désormais impossible et il ne sait pas combien de temps cette occupation illégale va durer : "Je n'en ai pas dormi pendant deux jours. C'est scandaleux" lance-t-il d'une voix blanche. "Mon cousin n'a que 77 ans, il est en bonne santé et peut vivre encore longtemps comment va-t-il pouvoir financer la maison de retraite ? Sa pension est insuffisante !"

La maison de Jacques aux volets marrons, occupée illégalement depuis le 26 janvier dernier, à grenoble, dans le quartier Vigny Musset

Roger Seyvet doit engager maintenant des frais importants pour payer un huissier, qui va faire un constat, et un avocat. Il veut aussi écrire aux élus locaux pour leur dire son indignation et son impuissance

Des recours engagés mais la procédure va être longue

Roger a informé son cousin de la situation. Il est lui aussi très affecté. D'après la loi de 2015, si la plainte n'aboutit pas, le propriétaire de la maison squattée peut déposer une requête auprès du préfet qui peut mettre les squatteurs en demeure de quitter les lieux sous 24heures. Si cela ne suffit pas, le préfet peut faire appel aux forces de l'ordre mais cela est assez rare. Si cela ne bouge toujours pas, le propriétaire peut déposer un référé auprès du tribunal administratif.

