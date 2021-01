Maisons-Alfort : un homme de 200 kilos extrait de son appartement par un bras élévateur

Une homme de plus de 200 kg a été extrait de son appartement mercredi soir à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) pour être transporté à l'hôpital.

Un bras élévateur aérien a été nécessaire pour extraire un homme de son appartement de Maisons-Alfort, mercredi soir. Vingt pompiers ont été mobilisés pour manœuvrer la nacelle et transporter l'homme, malade, vers l'hôpital.

À cause de la forte corpulence du malade, plus de 200 kilos, impossible pour les pompiers de le prendre en charge par les escaliers de l'immeuble. Le brancard a été installé sur le bras élévateur et l'homme a été extrait par l'extérieur.

La brigade des Sapeurs Pompiers de Paris rappelle qu'il s'agit d'une intervention de secours à la personne classique, malgré son caractère impressionnant, au vu notamment du nombre de pompiers mobilisés.