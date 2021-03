Maisons paysannes de France veut empêcher la démolition d'habitations anciennes à Mondragon

A Mondragon, l'association les Maisons paysannes de France se bat pour défendre le patrimoine rural de la commune. Elle accuse le maire d'avoir détruit une quinzaine d'habitations du centre bourg et de vouloir démolir trois maisons qui présentent un intérêt architectural et historique.

Patrimoine bâti provençal en danger ! Maisons paysannes de France organise ce samedi de 10h à midi des visites commentées pour faire découvrir le patrimoine provençal de Mondragon. Le départ se fait rue Faurrite devant la maison Bressieux, menacée de démolition.

Trois maisons menacées de démolition

A Mondragon, l'association les Maisons paysannes de France se bat pour défendre le patrimoine rural de la commune. Elle accuse le maire d'avoir détruit une quinzaine d'habitations du centre bourg et de vouloir démolir trois maisons qui présentent un intérêt architectural et historique.

A cet emplacement, la municipalité a un projet de jardin public avec des jeux d'eau pour les enfants. Coût de l'opération : 600.000 euros.

"On ne peut pas faire de logements dans ces maisons, elles sont en zone inondable et menacent de tomber en ruine " - Christian Peyron, le maire

Pour le maire, impossible de faire des logements en lieu et place de ces trois maisons. "Elles sont situées en zone inondable", explique Christian Peyron. Il ajoute que ces habitations tombent en ruine.

Avec les démolitions en série, Maisons paysannes de France dénonce la perte d'identité de Mondragon. "On perd le caractère provençal du village", explique Bernard Leborne, président de Maisons paysannes de France Rhône-Alpes. "On arrive à une banalisation des centre-bourgs qui se ressemblent tous. Avec, on va perdre aussi l'attrait touristique de nos villages".

La mairie de Mondragon a contacté un architecte en lien avec les Bâtiments de France. Une fois l'expertise de l'architecte réalisée, la municipalité déposera un permis de démolition.

Avec une quinzaine de démolitions d'habitations anciennes, c'est un peu de l'identité de Mondragon qui s'effrite, expliquent certains villageois. Robert Granero a racheté l'hôtel de Suze, aujourd'hui classé, pour éviter sa disparition.

"Ces maisons, c'était un peu de nous. Les voir détruire, ça fait mal. La dernière, c'était le cinéma de notre jeunesse", raconte Robert Granero, rejoint par sa femme Monique : "On le vit mal, parce que dans ces maisons, il y a tous nos souvenirs. Petit à petit, toutes les maisons qui ont un cachet ont disparu".

