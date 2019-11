Maître-nageur pédophile : 20 ans de prison aux assises de l'Eure

Les assises de l'Eure ont condamné ce vendredi Dominique Hébert à 20 ans de réclusion criminelle. L'ancien maître-nageur de Pont-Saint-Pierre a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et de viols sur 23 garçons. Les victimes avaient entre 8 et 14 ans au moment des faits, commis de 1994 et 2011.

Pont-Saint-Pierre, France

L'avocate générale avait requis vingt ans de réclusion criminelle à l' encontre de Dominique Hébert, 52 ans. Au terme de huit heures de délibéré, les jurés qui ont eu à répondre à 83 questions l'ont suivie. Une condamnation assortie d'une peine de sûreté de dix ans, d'un suivi socio-judiciaire de la même durée, d'une interdiction de rentrer en contact avec les victimes ou des mineurs, d'une interdiction d'avoir une activité salariée ou bénévole en rapport avec des mineurs, d'une obligation de réparation. Dominique Hébert, "c'est un prédateur sexuel" a martelé Rebecca Dreyfus, l'avocate générale, pendant ses réquisitions tout en évoquant "le mal-être des victimes".

Aucune peine ne pourra éteindre les souffrances" - Rebecca , avocate générale

L'accusé reconnaît les faits

Tout au long des cinq jours de procès, Dominique Hébert a reconnu sa culpabilité sauf pour une des victimes. Juste avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, le président de la cour d'Assises de l'Eure, Christophe Chazalette, lui demande s'il a quelque chose à déclarer. Dominique Hébert sort un petit papier de la poche gauche de sa veste et commence à lire : "au cours de cette semaine, j'ai compris et ressenti leur douleur. _La honte et le sentiment de culpabilité doivent changer de camp. Je suis le seul coupable_" dit-il en s'adressant aux victimes, tête baissée., et d'espérer que sa condamnation va "aider à tourner la page, à cicatriser leurs plaies et à se reconstruire". Son avocate souligne sa repentance, le travail de réflexion qu'il a fait à la maison d'arrêt où il est incarcéré depuis décembre 2015. "Il travaille à la prison et il met une partie de ce qu'il gagne pour indemniser les faits" indique Maître Arielle Le Guedès.

On ne touche pas à des enfants, on ne profite pas de leur innocence, de leur naïveté" Maître Marie Grimaud, avocate des parties civiles

Dans une plaidoirie saluée par la défense, "pour ceux victimes de viols, c'était leur première fois. Ce n'est pas leur faute à eux, mais uniquement celle de Dominique Hébert" rappelle Maître Grimaud, qui nomme une à une chaque victime, en les appelant par leur prénom et en les tutoyant. L'avocate met en avant un des cyniques stratagèmes mis en place par l'accusé pour abuser les enfants : "un ciné pour une fellation, un film si vous dormez avec moi". Il a fallu le courage de l'un d'entre eux en 2014 pour dénoncer les faits. _"_Dominique Hébert n'en a probablement pas fini avec la justice si de nouvelles victimes se révélaient" a expliqué l'avocate générale lors de ses réquisitions. 23 victimes ont porté plainte mais elles pourraient être en effet plus nombreuses. Dans ce procès, ni la commune de Pont-Saint-Pierre ni le Sideal (syndicat intercommunal de l'ensemble aquatique et ludique) qui gère la piscine où Dominique Hébert était salarié, ne se sont constitués partie civile, ce que ne comprennent pas des proches des victimes.