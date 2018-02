Grenoble, France

Il le martelait, « les yeux dans les yeux », et pourtant. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget, avait bien placé de l’argent sur un compte en Suisse avant de le transférer dans des paradis fiscaux. Condamné à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale il y a 2 ans, son procès en appel s’est ouvert hier à Paris. Ses nouveaux avocats Eric Dupont Moretti en tête vont devoir déployer une stratégie pour lui éviter l'incarcération. D'où cette question posée à un ténor du barreau grenoblois : Quelle posture adopter pour un magistrat qui défend un menteur ?

« L’avocat de la défense aide son client à ne pas faire d’erreurs de stratégies » - Ronald Gallo, avocat au barreau de Grenoble

L’avocat, une aide stratégique

« Nietzsche dit qu’il n’y a pas de vérité, seulement des interprétations. » Maître Ronald Gallo, avocat au barreau de Grenoble, était ce mardi matin l’invité de France Bleu Isère. Pour lui, « l’avocat de la défense aide l’accusé à ne pas faire d’erreurs de stratégies. »

Et parfois pousser son client aux aveux ? Pour le magistrat grenoblois, l’avocat de Jonathan Daval pourrait l’avoir poussé à confesser l’assassinat de sa femme Alexia, disparue lors d’un jogging. Passant ainsi d’avocat partie civile à avocat de la défense en 48 heures, une sacrée pirouette pour le bien de son client.

« La question est : le dossier permet-il ou pas de travestir la réalité ? » - Ronald Gallo, avocat au barreau de Grenoble

Mentir, une stratégie de défense

Certains ne passeront jamais aux aveux et se terrent dans un mensonge. Mais selon Maître Ronald Gallo « il y a des mensonges qui peuvent devenir des vérités judiciaires », et in fine des vérités tout court une fois le verdict de la Cour rendu. L'absence de preuve et notamment en cas de meurtre l'absence du corps peut devenir un atout pour celui que tout accuse et qui nie les faits. Gardant une ligne de défense clairement établie, un accusé peut très bien être acquitté "au bénéfice du doute".

Une stratégie, rappelle Maître Ronald Gallo, qui semble être celle de Nordahl Lelandais, unique suspect dans la disparition de Maëlys pour laquelle il est mis en examen pour meurtre.

Une interview à écouter en intégralité :