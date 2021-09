Maladie de Lyme : un médecin lyonnais menacé de radiation pour des traitements peu conventionnels

Un médecin lyonnais sur le point d'être radié : le conseil de l'ordre du Rhône l'a convoqué jeudi 16 septembre. L'organisation lui reproche d'avoir prescrit des antibiotiques pour traiter une forme tardive de la maladie de Lyme sur une jeune fille, une "méthode dangereuse" selon l'avocat du conseil de l'ordre. Des patients ligériens se sont mobilisés à l'audience pour le soutenir, car ce médecin aurait soulagé leurs douleurs. La décision est mise en délibéré au mois d'octobre.

Le témoignage de Julien Thomas, dont la maladie de Lyme a été traitée par le docteur Trouillas. Copier

Le docteur Trouillas a traité de nombreux patients dans la Loire, il a même diagnostiqué la maladie de Lyme à Julien Thomas, un directeur de supermarché à Perreux, dans le Roannais, après une longue errance médicale. "Le protocole du professeur m'a sauvé la vie" témoigne cet homme qui n'arrivait plus à utiliser sa jambe gauche. Mais pour la présidente du conseil de l'ordre des médecins du Rhône, les patients manquent de discernement, tant ils sont fragiles dans ces moments-là. Elle met en doute la compétence du docteur âgé de 76 ans, et ajoute que la justice devrait trancher aussi de son côté du fait de plainte de la sécurité sociale et de l'Agence Régionale de Santé, et que des signalements sont remontés de plusieurs structures dont l'hôpital de Montbrison. "C'est une conjuration, un procès de Moscou, avec des arguments faux" rétorque le docteur Trouillas.