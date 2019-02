Malaise au centre de détention de Joux-la-Ville

Joux-la-Ville, France

C'était en début de semaine au centre de détention de Joux-la-Ville : Un surveillant en train de rédiger une lettre de suicide. Ses collègues de l'équipe de nuit qui interviennent avant qu'il ne soit trop tard. Une scène qui a beaucoup ému et choqué. Une vingtaine de surveillants se sont rassemblés ce vendredi midi devant le centre de détention pour exprimer leur soutien.

"Les gars n'en peuvent plus, l'ambiance est détestable" - Frédéric Stoll, délégué régional FO Pénitentiaire

Car il y a un malaise à Joux-la-Ville. Une absence totale de communication entre la direction et les surveillants, selon Frédéric Stoll, délégué régional du syndicat FO Pénitentiaire. "Quand quelqu'un appelle au secours, il faut une réponse, tout de suite, explique-t-il. On a besoin d'un directeur aux côtés des personnels, pas d'un fantôme. Vous avez des agents aujourd'hui, qui n'ont pas un week-end à l'année. Ce n'est pas possible de profiter de sa famille un week-end par an ! Les gars n'en peuvent plus, l'ambiance est détestable".

"On laisse les agents à la dérive" - Nathalie, compagne de surveillant

Nathalie* est la compagne d'un surveillant. "Je suis très choquée par ce qui est arrivé. Beaucoup d'agents sont en souffrance, il y a énormément d'heures supplémentaires. Ils sont épuisés, et malheureusement, on les laisse un peu à la dérive". Le Directeur interrégional des services pénitentiaires explique que la mesure de l'incident a été prise. Et que s'il existe des problèmes de communication, des réponses seront apportées avec le plus grand sérieux.

Le centre de détention de Joux-la-Ville © Radio France - Thierry Boulant

* Le prénom a été modifié