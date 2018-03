Le coup de gueule d'une employée des Halles Notre-Dame à Poitiers. Samedi dernier, un client du marché a fait une crise cardiaque au milieu des étals. Et impossible de mettre la main sur le défibrillateur semi-automatique installé par la mairie.

Poitiers, France

A Poitiers, une commerçante des Halles Notre-Dame pousse un coup de gueule : samedi, un homme a fait une crise cardiaque sous ses yeux. Et le temps que les pompiers et le samu arrivent, il a fallu tenter de sauver cet homme. Des clients du marché, un médecin et une infirmière, ont réalisé un massage cardiaque. Mais il aurait fallu un défibrillateur semi-automatique. Objectivement, il y en avait bien un... mais dans le parking au sous-sol. Le problème, c'est que ni les commerçants, ni le grand public ne savaient où le trouver.

24 lieux publics équipés

La mairie de Poitiers explique qu'il y a 2 appareils à proximité du marché : un au sous-sol effectivement et un autre à la Médiathèque, en face.

Même si ce type d'équipement n'est pas obligatoire, la municipalité a fait le choix d'en installer dans 24 établissements recevant du public (ERP) : En priorité dans les salles de sports, mais aussi dans certains secteurs publics et dans les zones de passage, comme les parkings.

Celui des Halles est installé dans les escaliers du Parking Notre-Dame, au niveau -1. Tout le monde passe devant sans forcément le voir. Cet incident montre qu'il faut peut-être renforcer la signalétique et au moins informer les commerçants des Halles, la mairie le concède.

Renforcer la signalétique des emplacements

Quant à l'usage de l'appareil, pas besoin de formation. Les défibrillateurs semi-automatiques sont conçus justement pour être utilisés par n'importe qui en cas de besoin. Il suffit de suivre les instructions.

Les pompiers quant à eux ont la carte des installations de défibrillateurs. Lors de l'appel au secours, l'opérateur évalue le risque cardiaque et en cas de nécessité est à même d'indiquer à l'appelant l'emplacement du défibrillateur le plus proche.

Ce samedi, les témoins ont appelé aussi bien le samu que les pompiers. D'après les relevés d'intervention, ces derniers sont arrivés 10 minutes après l'alerte au Centre de traitement des appels du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne.