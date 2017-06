Malaise cardiaque lors d'une course en Corrèze : le vététiste de Bellac est décédé

L'homme de 27 ans, qui avait rapidement été pris en charge par les secours, a succombé à ses blessures ce mardi à l'hôpital.

Le monde du cyclisme en Limousin est endeuillé. L'homme de 27 ans, qui avait fait un malaise cardiaque lors de la neuvième édition du trophée Massi, à Argentat, en Corrèze, est décédé. Licencié au Guidon bellachon, en Haute-Vienne, il s'était effondré après un tour de course avant d'être pris en charge par le médecin de la course puis par les pompiers d'Argentat qui lui ont prodigué des massages cardiaques pendant plus d'une heure. Il avait ensuite été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Brive où il a perdu la vie ce mardi.