Malaise dans la police : "il faut que ce genre d'acte soit fermement puni", un syndicaliste dijonnais

Une trentaine de policiers se sont rassemblés devant l'hôtel de police de la place Suquet de Dijon ce lundi midi. A l'appel du syndicat "Unité SGP FO" ils dénoncent l'attaque à coup de barres de fer et au mortier dont a été la cible, dans la nuit de samedi à dimanche, le commissariat de Champigny-sur-Marne. Des rassemblements similaires étaient organisés un peu partout devant les commissariats de France.

"L'application des peines minimums prévues par la loi"

Partout les policiers réclament l’application "sans aménagement possible" des peines minimums prévues par la loi. Michel Bonnet, est membre de "Synergie Officiers", qui représente les officiers de police, syndicat solidaire du mouvement. "Utiliser un mortier ce sont des violences volontaires contre des dépositaires de l'autorité publique" explique Michel Bonnet. Pour lui "dans n'importe quel pays du monde la justice prononcerait 10 ans de prison" mais en France "la plupart des peines ne vont pas au-delà de 6 mois avec sursis".

Michel Bonnet © Radio France - Thomas Nougaillon

"Un problème de réponse judiciaire"

Selon lui il y a "un problème de réponse judiciaire" dans notre pays face à ces actes "qui se déroulent maintenant quotidiennement". Le syndicaliste policier explique qu'il ne "critique pas les magistrats" mais le "citoyen voit bien qu'il n'y a plus aucune retenue chez les voyous, tout est permis, les gens qui se comportent comme cela doivent savoir qu'il y aura une réponse judiciaire ferme".

"On tend la main à nos collègues pompiers..."

De son côté Christophe Fernandez secrétaire régional du syndicat "Unité SGP FO" lance un appel à une solidarité plus large que "l'institution". "Ce que l'on demande de tout urgence c'est la reconnaissance du statut du policier. Mais on peut aussi tendre la main à nos collègues pompiers, aux ambulanciers, au corps médical dans son ensemble qui interviennent eux aussi dans des secteurs où ils peuvent se faire attaquer." "A un moment donné il faut que ce genre d'acte, et notamment à l'encontre de policiers, soit fermement puni".

Christophe Fernandez © Radio France - Thomas Nougaillon

Gérald Darmanin ce mardi avant Emmanuel Macron jeudi

Les représentants des syndicats de police seront reçus ce mardi par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, avant Emmanuel Macron ce jeudi matin à 8h30. Concernant les mortiers d'artifice, régulièrement utilisés contre les forces de l'ordre, le ministre de l'intérieur, a annoncé que le gouvernement prévoyait d'interdire leur vente au grand public.