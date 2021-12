Manque de moyens de la justice : "in fine, ce sont les victimes qui en subissent les conséquences"

Une délégation de magistrats et fonctionnaires de justice du tribunal judiciaire de Valence manifeste à Grenoble ce mercredi. Un rassemblement est organisé ce midi sur les marches du palais de justice de Privas. Il y a ainsi des rassemblements partout en France pour dénoncer le manque d'effectifs et de moyens de la justice. C'est une action que soutient Remaid, l'association d'aide aux victimes. Jean-Michel Creisson, son président dans la Drôme, mesure les difficultés de la justice au quotidien et il s'inquiète pour les victimes.

Quelles conséquences concrètes pour les victimes ?

Jean-Michel Creisson : Je vais vous donner un simple exemple, mais je crois qu'il est frappant. On a reçu il y a quelque temps une jeune fille, une pré-adolescente qui a été placée pour des raisons de violences intrafamiliales compliquées. Le tribunal pour enfants qui traite ce dossier a quinze jours pour traiter cette affaire. C'est la règle. La pression est tellement grande que le dossier n'a pas pu être traité immédiatement. L'audience a été fixé seize jours après. C'est-à-dire un jour trop tard ! La procédure a été annulée et cette gamine a été renvoyée de force chez elle. On ne jette absolument pas la pierre aux magistrats qui ont fait du mieux possible. Mais quand on est débordé, quand on est sous l'eau, il y a de temps en temps ce genre de loupés et ça veut dire que la justice, par son manque de moyens, remet en danger une adolescente. Alors, ça n'arrive pas tous les jours Mais cet exemple, on l'a vécu il y a très peu de temps ici, au tribunal judiciaire de Valence.

Comment ça se passe pour l'accueil des victimes dans votre local au sein du palais de justice ?

Jean-Michel Creisson : C'est la loi qui qui impose dans tout tribunal judiciaire un bureau d'aide aux victimes. C'est un local dédié pour les victimes. On peut recevoir de façon confidentielle. Jusqu'à présent, ce local était occupé par notre association au quotidien. Or, on nous demande maintenant parfois de le partager avec le bureau de paiement des amendes. Bonjour la confidentialité ! Ou alors, on nous dit le matin "aujourd'hui, vous serez à la bibliothèque", "là, vous serez dans tel local" et peut-être demain à la cave, on ne sait pas ! Et là encore, on ne jette absolument pas la pierre au tribunal. On a discuté avec le nouveau président du tribunal judiciaire et il en est bien conscient. Mais c'est aussi une des conséquences de ces problèmes matériels qui pourrissent la vie.

Y-a-t-il aussi des conséquences financières pour l'association d'aide aux victimes ?

Jean-Michel Creisson : Cette année, on sort avec un déficit d'environ 50 000 euros. C'est de l'argent qu'on n'a pas reçu, qu'on a eu en moins par rapport aux années précédentes. Ça a une conséquence toute simple : on est obligé de se séparer d'une assistante sociale. Sur nos 20 salariés, on a des juristes, on a des psychologues et on avait une assistante sociale. On est obligé de s'en séparer. Et pourtant, vous voyez le rôle que peut avoir une assistante sociale par rapport aux victimes qui sont en difficulté et qu'il faut accompagner. Voilà une des conséquences. On ne peut pas rendre complètement le service aux victimes ! Tous les salariés de Remaid travaillent beaucoup, ce sont de vrais militants de la cause des victimes mais j'ai l'impression qu'on tire beaucoup beaucoup sur la corde.