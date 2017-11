Malcolm Young, cofondateur du groupe de hard rock AC/DC, est mort

Malcolm Young, cofondateur du groupe de hard rock australo-britannique AC/DC, est décédé à l'âge de 64 ans, a annoncé samedi le groupe sur son site internet.

Il a fondé l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock. Malcolm Young est mort à l'âge de 64 ans a annoncé samedi le groupe de hard rock australo-britannique AC/DC dans un communiqué sur son site internet.

Le guitariste d'origine écossaise, qui était malade depuis plusieurs années, avait fondé le mythique groupe avec son frère Angus, en 1973.

"Avec son énorme implication et détermination, il était un moteur du groupe. En tant que guitariste, compositeur et visionnaire, c'était un perfectionniste et un homme hors du commun", lui a rendu hommage Angus dans le communiqué.

"Highway to Hell" ou encore "Back in Black"

Le groupe a vendu plus de 200 millions d'albums depuis 1973 et a composé des classiques tels que "Highway to Hell", "Let There Be Rock" ou "Back in Black".