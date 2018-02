Moselle, France

Après la gronde, l'amertume pour les surveillants pénitentiaires. Alors qu'au mois de janvier ils bloquaient les entrées des centres pénitentiaires en France et en Moselle pour réclamer davantage de moyens, ils ont appris qu'ils allaient être sanctionnés financièrement par leur direction. Tous, sans exceptions, même ceux disposant d'un arrêt maladie.

Parfois 400 euros en moins sur la fiche de paie

Dans le Grand Est, ils sont 700 concernés par ces "mesures administratives". Comme Faouzid Kolli, représentant pour le syndicat Ufap UNSa Justice à la prison de Metz Queuleu: "Ils vont nous prendre 100, 200, parfois 400 euros sur notre paie du mois de mars. Normalement, ce doit être pour tout le monde pareil, et que quand on est malade et qu'on le justifie avec un arrêt maladie émanant d'un médecin, on est censé être couvert par cet arrêt maladie. On ne doit pas perdre d'argent".

De son côté, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est explique avoir procédé à des concessions: il n'y aura pas de retenues de salaires sur la première semaine de grève et un échelonnement des sanctions seront mises en place.

Mais pour Alain Prochasson, le président en Lorraine de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), il faut que la signature d'un médecin sur un arrêt de travail ne soit jamais remise en cause.

Ces arrêts de travail peuvent être liés à une grippe, il y en a beaucoup en ce moment. On ne peut pas dire que parce que l'on est dans une période de grève, automatiquement, tous les arrêts de travail sont bidons." Alain Prochasson, président en Lorraine sur syndicat de médecin CSMF

Le généraliste précise: "C'est à un autre médecin de contrôler, et non pas à l'employeur".

Une centaine d'heure d'arrêts maladies sont dans le viseur de la direction pénitentiaire. Elle parle de "congés maladie concertés".

Un surveillant de prison agressé

Et alors que les agents pénitentiaires ont pris un coup de massue avec cette nouvelle, l'un d'entre eux s'est fait agressé ce mercredi 21 février. Les faits se sont déroulés à la prison de Metz Queuleu aux alentours de 17 heures, après la promenade des détenus. L'un d'entre eux, âgé de 21 ans, s'en est pris verbalement à une surveillante.

Un de ses collègues est alors intervenu. Le jeune homme a alors asséné à plusieurs reprise des coups de poing au visage du surveillant. L'homme a été transféré par les pompiers à l'hôpital de Mercy, à Metz

En signe de soutien les surveillants prendront leur poste avec 15 minutes de retard ce jeudi 22 février.