Malgré deux battues, l'octogénaire disparu reste introuvable à Vouneuil-sur-Vienne

Ce vendredi 19 mars, la municipalité de Vouneuil-sur-Vienne a organisé une battue dans les bois qui se trouvent derrière le domicile de cet octogénaire disparu depuis le 17 mars. "On a fait plusieurs équipes de recherche. Avec les bénévoles, on était entre 150 et 200 personnes plus des gens de la sécurité civile qui sont venus nous aider avec des équipes de maître-chien. On s'est réparti sur dix secteurs de zones boisées à effectuer les recherches", explique Jean-Louis Gaud, le conseiller municipal de la mairie de Vouneuil-sur-Vienne qui a coordonné les recherches au sol. Les équipes ont mis quatre heures pour examiner les zones.

Le retraité est âgé de 86 ans et a disparu depuis le 17 mars. - Document remis

L'homme était habillé en foncé et portait des bottes en caoutchouc. Si vous pensé avoir aperçu cette personne, vous pouvez contacter la gendarmerie nationale de Châtellerault au 05 49 20 17 33.