Malgré les annonces, les pêcheurs poursuivent le blocage des dépôts de carburant de La Rochelle

Le gouvernement sort le chéquier. A partir du jeudi 17 mars et ce jusqu'en juillet prochain, les pêcheurs recevront une aide de 35 centimes par litre de gazole de pêche. L'une des mesures du "plan de résilience" promis par Emmanuel Macron pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine. 25 à 26 milliards doivent être débloqués pour financer ce programme d'aide.

L'objectif : faire face à la flambée de certaines matière premières, dont le pétrole et le gaz. Ce mercredi 16 mars au soir à La Rochelle, les pêcheurs avaient encore besoin de temps pour analyser ces annonces. Ils ont donc décider de maintenir leur blocage des dépôts de carburants de La Pallice. Une soixantaine d'entre eux avaient installé, dès quatre heure du matin, des barrages de pneus sur place. Ils ont depuis été rejoins par des professionnels du BTP.

à lire aussi En attendant le plan de résilience, les pêcheurs bloquent les dépôts de carburants de La Rochelle

Un signe "plutôt positif" pour certains

Pour l'heure, le gazole détaxé dont bénéficie les pêcheurs coûte un euro le litre. Or, le seuil de rentabilité des bateaux, lui, est de 60 centimes. Ainsi, depuis plusieurs semaines à La Rochelle comme dans les autres ports de la Charente-Maritime, des bateaux restent à quai.

Cette aide de 35 centimes pourraient donc palier à l'inflation subit par les pêcheurs, selon Julien Lamothe. "C'est un effort important", estime le directeur du From Sud Ouest, l'organisation des pêcheurs de la façade sud-atlantique, qui estime avoir été "entendu".

"Il reste cependant à voir le détail de ces annonces pour envisager l'avenir et voir dans quelles conditions elles pourront permettre le retour en mer des navires", insiste Julien Lamothe. "Cette aide ne peut leur être bénéfique que si le cours du gazole reste à un niveau mesuré et qu'il n'augmente pas de nouveau dans les semaines et les mois à venir".

"Aucune garanties" pour d'autres

Les pêcheurs de La Rochelle, eux, sont loin d'être convaincus par ces annonces. Première inquiétude de Christophe Gaillaud, patron du bateau "L'Ultime épreuve" amarré dans le port de La Rochelle : l'Europe.

"On a aucune certitude que ce plan soit accepté par l'Europe. Qui nous dit que dans quelques mois, cette aide ne sera finalement pas refusée ? C'est ce qui s'est déjà passé plusieurs fois, on a dû rembourser ce qu'on a touché... Ou va-t-on trouver l'argent ?", s'inquiète-t-il.

Autre inquiétude : que les prix des carburants continuent de monter. Le marin pêcheur et ses collègues demandent plutôt l'instauration d'un prix plancher : 60 centimes le litre de gazole. "Car si demain, le gouvernement augmente encore le prix du gazole à 1.35 euros, par exemple : ça ne changera strictement rien à notre situation".