Malgré l'incendie de la maternelle Sainte Bernadette, la rentrée des classes se fera à Jeumont

Jeumont, France

Dans l'air flotte encore une odeur de brûlé, mais dans les couloirs de l'institution Sainte Bernadette à Jeumont, c'est le branle-bas de combat. Après l'incendie qui a ravagé l'école maternelle dimanche 25 août, il faut trouver une solution pour que les 120 élèves scolarisés dans cet établissement privé fassent leur rentrée des classes le 2 septembre comme prévu.

Déménager les classes

La solution qui l'emporte, c'est de déménager les classes de maternelle dans les autres bâtiments de Sainte Bernadette, qui accueille aussi les élèves de la primaire au lycée. "Depuis le début on réfléchit à une solution. _On parle du jeu des chaises musicales, ici ce sont les classes musicales._" sourit la cheffe d'établissement Anne-Christine Stanus.

Les classes des tout-petits vont être installées dans les bâtiments en durs, mais les plus grands seront dans des infrastructures provisoires. "Ce ne sera pas une rentrée comme les autres, ça c'est évident. Mais ça sera une rentrée." poursuit la directrice.

Un afflux de dons

Dès le 27 août, les équipes d'enseignants, de parents d'élèves, et même d'anciens professeurs de Sainte-Bernadette vont se retrousser les manches pour déménager le mobilier et les fournitures scolaires dans les nouvelles salles. Il y a eu beaucoup de dons de matériel, de bureaux, de chaises explique le maire de la ville, Benjamin Saint-Huiler. Un point de collecte de biens a été mis en place, en revanche, l'institution n'a pas lancé de cagnotte en ligne pour collecter des fonds. C'est plein d'espoirs que les enseignants regardent arriver la rentrée : "qui sait : on les accueillera peut être même mieux que d'habitude du coup" laisse échapper Anne-Christine Stanus dans un rire.

Que va-t-il arriver à l'ancien bâtiment?

En revanche pour l'ancienne école maternelle, il n'y a pas trop d'espoir. "Vu les dégâts, et sans être un expert, il faudra sans doute le démolir." lâche le maire. Le site du sinistre est désormais sécurisé, mais on voit au fond de la cour de récréation la silhouette des murs qui se détache, les poutres calcinées, et les fenêtres éclatées.