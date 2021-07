Malgré l'interdiction de manifester, au moins 2000 personnes réunies à Toulouse contre le pass sanitaire

Le préfet de Haute-Garonne a interdit les manifestations et rassemblements revendicatifs non-déclarés ce samedi à Toulouse. Malgré ça, plusieurs milliers d'opposants au pass sanitaire se sont réunis ce samedi en bas des allées Jean-Jaurès et défilent dans les rues toulousaines.

Au moins 2000 opposants à l'extension du pass sanitaire défilent dans les rues de Toulouse ce samedi 17 juillet. Vendredi, le préfet de Haute-Garonne a pourtant interdit les manifestations et rassemblements revendicatifs non-déclarés en ville, craignant des troubles à l'ordre public.

Les manifestants se sont rassemblés en début d'après-midi en bas des allées Jean-Jaurès. Le cortège s'est élancé vers 14h le long du boulevard de Strasbourg. Sur les pancartes et banderoles, on peut lire des slogans anti-pass sanitaire. Certains dénoncent la mise en place d'une "dictature", d'un "apartheid sanitaire". Parmi les manifestants, on trouve plusieurs figures des Gilets jaunes.

