Malgré l'interdiction, des motos circulent sur les sentiers du massif des Vosges

La Bresse, France

Le maire de la Bresse saisit le procureur de la République pour dénoncer le passage de motos sur le sentier de crête dans le massif des Vosges, site classé et normalement interdit à tout engin motorisé.

Les faits remontent au 26 avril dernier, lorsqu'un randonneur voit passer deux moto-cross sur le sentier. Il les filme et transmet les images à l'association "SOS Massif des Vosges", qui elle même a interpellé le maire de la Bresse. Ce dernier a donc décidé de saisir le procureur pour qu'une enquête soit ouverte et que l'on retrouve les deux motards en infractions.

Des faits récurrents sur le massif des Vosges

La scène filmée montre deux motards sur leurs engins pétaradants emprunter le sentier GR 5. Le premier motard s'arrête devant le randonneur et l'interpelle sur un ton agressif "c'est pourquoi faire ta vidéo?". Le randonneur lui répond "oh rien, je filme juste les paysages". Le motard redémarre alors et lui lance "si c'est pour ça, alors ça va !". (voir la vidé ci-dessous)

Dominique Humbert, le président de l'association écologiste "SOS Massif des Vosges" espère que le Procureur de la République d'Epinal ouvrira une enquête et poursuivra les deux contrevenants "Il est très facile de les identifier, et j'espère que la réaction de la justice sera à la hauteur. Malheureusement, ces faits sont récurrents sur le massif. On nous signale souvent la présence d'engins motorisés sur les crêtes, sur les sentiers et sur les chemins. Des motos-neige en hiver et Quads, motos ou encore 4X4, le reste du temps".

Des motos circulent sur un site protégé dans le massif des Vosges pic.twitter.com/BwJrqf1vgD — Mohand CHIBANI (@MoChiban) May 17, 2019

Un site classé en zone naturelle protégée

Or la quasi totalité de la crête est un site inscrit et de nombreuses parties sont classées en zone naturelle protégées ou Natura 2000. "Et la loi est claire sur ce point" souligne Dominique Humbert " tout contrevenant s'expose à une amende de 1500 euros et le véhicule peut être immobilisé".