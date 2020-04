Malgré le beau temps, "restez chez vous" et les forces de l'ordre en Isère y veillent

Voilà plusieurs jours que la météo est printanière : grand ciel bleu, soleil et des températures très agréables. Une météo clémente, couplée avec le début des vacances de la zone C (les académie d'Ile-de-France et d'Occitanie), qui pourrait amener certains à ne plus respecter les règles de confinement décidées pour lutter contre la progression du coronavirus.

C'est pour éviter ce type de comportements que ce week-end les contrôles ont été renforcés partout en France avec plus de 160.000 policiers et gendarmes mobilisés.

En Isère, les forces de l'ordre étaient donc mobilisées et l'ont fait savoir via les réseaux sociaux. Interrogé sur ce point en milieu d'après-midi, le Colonel Marzin, patron des gendarmes isérois, indiquait "ne pas observer, à ce stade, d'éventuel relâchement de la part des Isérois."