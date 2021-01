Malgré le couvre-feu, un mineur arrêté au volant d'une voiture en grand excès de vitesse près d'Orléans

On peut dire qu'il a tout faux : un jeune de 17 ans, non titulaire du permis de conduire donc et en défaut d'assurance, a été interpellé par les policiers en pleine nuit ce mercredi vers 3h30 du matin, à Ingré, près d'Orléans, après avoir commis un excès de vitesse. C'est ce que nous indique la police nationale, confirmant une information de la République du Centre.

A plus de 120 km/h !

Il a été repéré par une patrouille de police de nuit qui ont remarqué que son véhicule, une Audi A3, roulait trop vite. Et quand ils ont voulu l'arrêter, le jeune homme a accéléré et pris des risques sur la route, indique la police : "il a fallu de longues minutes pour l'intercepter, et il est monté à plus de 120 km/h", route d'Orléans à Ingré (limitée à 80 km/h)

Il n'a pas non plus respecté le couvre-feu, qui interdit (sauf exception) toute sortie après 20h le soir. Et le jeune homme, qui avait deux passagers à bord, était également en possession de cannabis au moment de son arrestation.

Placé en garde à vue, ce jeune de 17 ans, domicilié à Ingré, devait être déféré au parquet d'Orléans ce jeudi, indique la police nationale.