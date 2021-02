Malgré le Covid 19, les étudiants continuent à faire la fête à Lille

Malgré les conditions sanitaires, les fêtes étudiantes ne s'arrêtent pas pour autant. Les jeunes prennent des précautions : nombre d'invités limités, tests PCR, et discrétion, pour ne pas être verbalisés pour tapage et non respect des règles sanitaires ... mais ça ne marche pas à tous les coups.

"On ne peut pas vivre éternellement sous cloche" s'exclame Guillaume, 20 ans, qui a aménagé la cave de ses parents à Marcq-en-Baroeul pour accueillir 6 ou 7 amis, et ne pas renoncer totalement à sa vie sociale. Avec ses palettes recouvertes de coussins, son plateau de billard posé sur une caisse en bois et ses affiches aux murs, "ça a un charme, et puis ça fait penser à la Prohibition", cette période où l'alcool était interdit à la vente aux Etats Unis.

Après la prohibition, la renaissance : voilà près d'un an que Laura* n'a pas fait de fête avec ses camarades. L'étudiante a même passé le nouvel an seule pour ne pas se retrouver dans une soirée avec 50 personnes. Mais pour l'arrivée de sa nouvelle colocataire, elle a décidé de faire une pendaison de crémaillère. "On va peut être écarter les fauteuils, pour éviter que les gens soient collés ... Mais on verra, avec l'alcool, ça va être difficile de leur faire garder les distances." Elles ont tout de même de l'espace, ont prévu des verres différents pour chacun des 11 convives, et les deux hôtesses ont insisté pour qu'ils fassent un test PCR avant.

Une soirée "clandestine" interrompue tous les deux jours

Ces dernières semaines, les policiers interviennent régulièrement pour des fêtes "clandestines" dans la métropole lilloise. La dernière en date, c'est mardi 2 février, en centre ville de Lille.Trente-six jeunes étaient rassemblés pour faire la fête dans un appartement de 90 mètres carrés environ. "On a encore peu de recul sur le phénomène" explique le commissaire divisionnaire Aurélien Cros, mais la plupart de ces interventions sont déclenchées par ce que les voisins appellent pour tapage nocturne.

C'est justement ce que veut éviter Guillaume : "j'espère que je ne vais pas finir en garde à vue avec votre reportage" plaisante l'étudiant. Il ne met pas la musique trop fort, pour ne pas que ses voisins, plus âgés, appellent le 17. "Je ne sais pas s'ils sont collabos ou pas" lance-t-il sur le ton de l'humour, avant de redevenir sérieux. Il ne comprend pas qu'on puisse donner des amendes de 135 euros aux jeunes qui se rassemblent en petit groupe le temps d'une soirée.

La recrudescence des interventions pour tapage nocturne s'explique non pas forcément par une augmentation des fêtes étudiantes, mais surtout par une plus grande disponibilité des forces de l'ordre. Avant le confinement, elles étaient prises par les bagarres entre fêtards ou les vols à la sortie du restaurant : des violences de la vie nocturne qui ont fortement diminué avec le couvre-feu à 18h. La police nationale a dont plus le temps de se consacrer aux plaintes des voisins pour la musique trop forte.

*son prénom a été changé