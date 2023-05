Malgré les menaces de mort, une église de Strasbourg reprogramme son concert d'opéra et de pole dance

Pas question de céder. Malgré les menaces de mort reçues il y a deux mois , l'église protestante Saint Guillaume, dans le centre ville de Strasbourg, persiste et signe. Le spectacle où un acrobate fait de la pole dance et du tissu aérien sur de la musique de Pergolèse va être remis à l'affiche. Ce sera ce mercredi soir, puis aussi jeudi et vendredi.

Tout début avril, une représentation de cet artiste alsacien avait valu à la paroisse des lettres anonymes de menaces de mort. Quelques jours plus tard, le spectacle du chanteur Bilal Hassani dans l'ancienne église Saint-Pierre-Aux-Nonnains, à Metz avait du être annulé. Mais malgré ce climat d'intimidation, le pasteur de Saint Guillaume Daniel Boessenbacher a décidé de tenir bon, même si le souvenir de ce début avril reste vif.

Menaces de décapitation

"Nous avons retrouvé deux courriers le même jour, un manuscrit et l'autre dactylographié, où il était question de couper la tête du pasteur et dans l'autre de décapiter des paroissiens" raconte-t-il. Mais Daniel Boessenbacher n'a pas voulu pour autant annuler les trois concerts prévus de mercredi à vendredi soir, en cette fin mai-début juin.

Le pasteur Daniel Boessenbacher, devant l'église Saint Guillaume © Radio France - France Bleu Alsace

"Pas question de reculer. Il a été tout à fait impossible d'annuler. On ne peut pas céder juste comme cela à la menace. On ne peut pas juste laisser tomber. Je peux comprendre que des gens ne soient pas d'accord ou trouvent cela inapproprié pour une église, mais les menaces, ça ne va pas" dit-il. Et le pasteur ajoute. "Bien sûr on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, mais on ne peut pas céder. De base la paroisse est ouverte à un certain nombre de concerts. C'est vrai que la pole dance, c'est une première. Il y a peut être des réticences, des raccourcis rapides, parce que pole dance on pense souvent à cabaret, strip tease ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'artiste serait entièrement nu, ce qui est totalement faux".

L'artiste explique sa démarche

Pour Vincent Grobelny, champion d'Europe de pole dance et artiste de cirque qui assure le spectacle, la représentation a d'ailleurs toute sa place dans une église. "La pole dance, c'est un sport et un art. Il n'y a arien du tout de suggestif. C'est juste une discipline. Cela fait partie des activités du cirque, comme un jongleur ou un trapéziste. C'est une vraie discipline qui demande du travail, de la rigueur. Tous les arts ont leur place dans une église, on voit de la peinture, on entend de la musique, de l'écriture, la danse en fait partie. Pour moi le mot le plus important dans pole dance, c'est danse. Donc non on ne va pas céder aux menaces et j'invite les gens à pousser la porte du temple pour découvrir cette nouvelle création" dit-il, précisant que si les artistes de pool dance sont légèrement vêtus, c'est pour pouvoir mieux accrocher la barre et donc se maintenir sur leur agrès.

L'église Saint-Guillaume à Strasbourg, bien connue des Strasbourgeois © Radio France - France Bleu Alsace

La paroisse n'a pour l'instant pas reçu de nouvelles lettres anonymes. Mais la police strasbourgeoise, devrait quand même intensifier ses patrouilles en cette fin de semaine, autour de l'église. Les concerts sont prévus mercredi, jeudi et vendredi soir à 20h. Et il est possible de réserver ici.