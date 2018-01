A la prison de Borgo, Maxime Coustié le représentant UFAP UNSA Justice pour la Corse, souligne que « l'aspect sécuritaire a été pris en compte concernant les détenus radicalisés, mais concernant les indemnités le geste n’est pas suffisant. Pour le moment rien n’est validé, on fait remonter des contre-propositions, à voir si la ministre les accepte »

L’apport en personnel ne va pas régler toutes les problématiques que l’on peut avoir avec les radicalisés dans les prisons. Laurent Lhomme représentant syndical des gradés pour l'UNFAP-Unsa justice à la maison d'arrêt d'Ajaccio

Pour Laurent Lhomme représentant syndical des gradés pour l'UNFAP-Unsa justice à la maison d'arrêt d'Ajaccio, "l’apport en personnel ne va pas régler toutes les problématiques que l’on peut avoir avec les radicalisés dans les prisons, même si la ministre veut sectoriser et diviser le personnel. Nous appelons à une solidarité collective même des forces de l’ordre." Certains auront le droit de se faire agresser et ne seront pas soumis à des primes et dans des endroits bien spécifiques certains auront droit à des primes.

Le conflit va se poursuivre

À la prison de Borgo, Force Ouvrière et l'Ufap Unsa appellent à ne pas reprendre les clés après la tentative d'assassinat par un détenu radicalisé sur deux surveillants. Le conflit va également se poursuivre à la maison d’arrêt d’Ajaccio