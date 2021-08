Malgré une baisse de fréquentation liée au pass sanitaire, le musée du bonbon Haribo séduit toujours à Uzès

Le musée du bonbon Haribo n'échappe pas à la règle. Depuis le 21 juillet et l'instauration du pass sanitaire, il connait une baisse de fréquentation. "Nous avons deux fois moins de visiteurs par heure que d'habitude. 200 contre 400 habituellement" reconnait Emilie Martinez, manager de la boutique Haribo. Pour autant, les visiteurs sont encore nombreux. La barre des 200.000 devrait être atteinte cette année. Le musée Haribo est le sixième lieux touristique le plus visité dans le Gard.

Une file d'attente devant le musée du bonbon Haribo © Radio France - GJ

Quatre salles dans le musée

Il est 9h30. Le musée n'est pas encore ouvert mais une centaine de visiteurs patientent déjà devant les grilles. "C'est la journée des bonbons avec les petits-enfants" lance Martine, en vacances près d'Uzès. A l'intérieur, il y a quatre salles. Une retrace notamment l'histoire de la marque allemande. "C'est aujourd'hui une fabrication industrielle alors qu'on voit qu'au début en 1920 c'était de l'artisanat. Les bonbons étaient fabriqués dans une buanderie" précise Sébastien.

L'histoire des bonbons, du sucre et de la marque Haribo © Radio France - GJ

Plus loin, d'anciennes affiches publicitaires de la marque Haribo ornent les murs. "Cela nous replonge dans l'enfance" affirme Fabrice, 69 ans, venu avec ses enfants et ses petits-enfants visiter le musée. "Quand j'étais petit, j'allais à la boulangerie et avec les centimes qu'il me restait, je mangeais du ZAN" se souvient-il. Il y a aussi les arômes et les parfums des bonbons. Le procédé de fabrication est également mis en exergue.

Dégustation dans la salle des machines

Les enfants sont eux euphoriques dans la salle des machines. Un jeton et quatre petits paquets de bonbons tombent gratuitement. "Mes préférés, ce sont les fraises Tagada et les Dragibus" s'exclame Léa, cinq ans. La visite se termine dans la boutique du musée, un grand supermarché du bonbon. Certains repartent les bras chargés. "Nous avons fait nos réserves pour l'hiver en achetant 10 kilos de friandises" conclut Janine.