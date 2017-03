Malicornay : Un instituteur suspendu pour des entorses au principe de laïcité

Stupeur au RPI de Badecon-le-Pin, Chavin, Malicornay, Le Menoux, l'instituteur des CM1/CM2 a été suspendu par l'inspection académique. Il aurait enfreint le principe de laïcité en abordant avec ses élèves certains passages de la Bible.

C'est une sanction très rare ! A Malicornay dans l'Indre un enseignant de primaire a été temporairement suspendu de ses fonctions ! L'homme serait agé d'une quarantaine d'années et c'est sa 2e année d'enseignement au RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) de Badecon-le-Pin, Chavin, Malicornay et Le Menoux. Il lui serait reproché d'avoir commis plusieurs entorses au principe de laïcité en enseignant des passages de la Bible... Et l'information aurait été communiquée à l'inspection académique via une lettre anonyme.

Sanction sévère

Le courrier ne comportait pour seule signature que celle d'un mystérieux collectif de parents qui dénonce donc l'enseignement de passages de la Bible aux 25 élèves de CM1/ CM2 au mépris du principe de laïcité. A la suite de ce courrier une inspection a été diligentée et elle a conduit à la suspension sans préavis du professeur. Sa classe a été confiée depuis la rentrée des vacances de Février à une remplaçante. La décision est pour l'instant provisoire mais demeure tout à fait exceptionnelle. Elle paraît même disproportionnée aux yeux de certains comme François Broggi le maire de Badecon-le-Prin et président du RPI. Selon lui l'enseignant arrivé l'année précédentes est très apprécié de la quasi-totlaité de ses élèves et de leurs parents. et même des élus. François Broggi déplore également que ni lui ni son confrère maire de Malicornay la commune ou exerce l'institueur, n'aient été avisés de cette procédure. Enfin le maire de Badecon s'étonne de ce signalement car Il est à noter que, selon lui, l'instituteur aurait fait part de ses intention dès le début d'année lors de la première réunion avec les parents d'élèves.

Prudence des syndicats

Il n'empêche que l'étude de textes religieux est une démarche extrêmemt sensible. Au sein de l'école publique, le principe de laïcité exclut l'enseignement religieux. Des passages de livres saints peuvent être étudiés mais de manière très encadrée et en évitant tout prosélytisme.

Côté syndicat on reste donc prudent. L'affaire ne sera de toute façon officiellement évoquée avec les services de l'éducatuion nationale que lundi prochain en commission académique paritaire.Raphaël Tripon, co-secrétaire du Snuipp-FSU dans l'Indre admet que si les faits sont avérés l'instituteur doit être recadré mais il déplore une sanction exceptionnellement sévère qui selon lui ne viserait qu'à faire un exemple .