Malte : Pour avoir uriné dans la rue, un étudiant vendéen emprisonné plusieurs semaines

C'est une envie pressante qui lui a coûté cher. Après une dernière soirée sur l'île, Titouan Billaud décide d'uriner dans la rue, à Malte. C'est à ce moment qu'une patrouille de police passe et interpelle violemment le jeune homme.

Je leur explique que je ne suis pas d'ici, que je ne parle pas anglais. Ils commencent à me taper. Je me mets en boule pour me protéger.

- Titouan Billaud