Maltraitance animal : l'éleveur landais épinglé par une vidéo de L214 devant le tribunal

Un éleveur de canard landais doit répondre de maltraitance animal ce lundi devant le tribunal correctionnel de Dax. En aout 2020, l'un de ses lieux d'élevage, un couvoir à Lichos (64), a été épinglé par une vidéo des activistes de l'association L214. On y voyait des canards vivants dans un bâtiments insalubre, au milieu du lisier, des vers, des rats et des cadavres de canards pourrissant.

Le tribunal judiciaire de Dax se penche ce lundi sur la suite judiciaire de cette affaire avec sur le banc des prévenus, l'éleveur landais qui, au moment des faits, possédait trois sociétés. Elles étaient toutes domiciliées à Villenave, près de Morcenx-la-Nouvelle. Ce quadragénaire faisait de l'accouvage, de la production de canetons d'un jour à Lichos (64) depuis fin 2014. Il élevait aussi 20 000 poulets et 10 000 canards gras à Cassen près de Montfort-en-Chalosse et des canards reproducteurs à Larrivière, près de Grenade sur-Adour et à Momuy, près d'Hagetmau. En face, l'association L214 s'est constituée partie civile aux cotés des services de l'Etat.

Une enquête approfondie des services vétérinaires

En aout 2020, la vidéo tournée par L214 chez l'éleveur landais avait fait réagir jusqu'au ministre de l'agriculture qui avait demandé la fermeture de l'élevage et une enquête des services vétérinaire. Quelques jours plus tard, la préfecture des Landes publiait un arrêté pour également fermer les établissements landais de l'éleveur.

"De nombreux délits et contraventions ont été mis en évidence sur cinq sites d'élevage. Mauvais traitements envers les animaux commis par un professionnel, atteintes à l’environnement, défaillances sanitaires, lacunes administratives : les poursuites engagées par le parquet sont nombreuses. Les problèmes sanitaires identifiés à Lichos ont été relevés de façon similaire à Cassen", détaille avant le procès de ce lundi, un communiqué de l'association L214. Avant de préciser : L’enquête a par ailleurs révélé que l’exploitant avait mis à mort lui-même 400 canes par dislocation du cou avec une pince et laissé les cadavres de ces animaux se décomposer sur place dans un bâtiment du site de Lichos. D'autre part, depuis 2015, dans le couvoir de Lichos, les canetons femelles étaient directement jetés dans une benne puis recouverts d'une bâche en plastique avec du poids par-dessus".

L'association L214 demande que l'éleveur soit interdit d'exercer une activité en relation avec des animaux et réitère sa demandeau ministre de l'Agriculture : "de diligenter un audit de l'ensemble des élevages de canards reproducteurs et couvoirs de la filière foie gras et de publier les rapports complets d'inspection".

Brigitte Gothière, cofondatrice de l’association L214 Copier

à lire aussi Élevage de canards et de poulets dans les Landes : moins de 3% des exploitations contrôlées chaque année

L'éleveur ne nie plus les faits

En aout 2020, Interrogée au lendemain de la diffusion de la vidéo de L214 devant son couvoir de Lichos, Aurore Vidal, la co-propriétaire de l'élevage, expliquait dans notre micro : "on ne se reconnait absolument pas dans cette vidéo. Ce montage vidéo est un faux, il est mensonger et malhonnête. C'est fait à partir d'images qui ne correspondent absolument au site".

Plus d'un an après et devant l'enquête des services de l'Etat, le ton a changé. Maître Frédéric Dutin, avocat de l'éleveur Landais accusé, Christophe Vidal, ne conteste plus les faits : "On ne va pas venir nier les évidences. Par contre, je crois qu'il y a des explications qui ne sont pas des justifications. Je ne vous cache pas que le marasme qui pouvait exister à l'époque notamment dans la filière et plus précisément concernant cette exploitation, explique que les choses sont allées à vau-l'eau. Il y avait des problèmes financiers, un éleveur qui était exsangue et qui n'a pas su tirer des sonnettes d'alarme au bon moment".

L'éleveur landais n'exerce plus son activité aujourd'hui. Son exploitation a été placée en liquidation judiciaire.